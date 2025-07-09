الجيش الإسرائيلي يعلن توافر الظروف للمضي في اتفاق حول الرهائن

حسن الورفلي (غزة)

قال أيال زامير، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إن الظروف متوفرة لصفقة أسرى وننتظر تعليمات المستوى السياسي، مؤكداً أن «الحرب تكلفنا خسائر بشرية».

وقال زامير في كلمة ألقاها خلال حفل تخريج الدورة 52 من كلية الأمن القومي: إن «الحرب على قطاع غزة من أعقد الحروب في تاريخ إسرائيل»، مشيراً إلى أنها تفرض تحديات قاسية وتكبد البلاد خسائر بشرية مؤلمة.

وأشار زامير إلى أن الظروف مهيئة لعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وفي السياق، أكد جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، أمس، أن بلاده مستعدة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار في غزة إذا تحقق أولاً وقف مؤقت.

وقال ساعر خلال زيارته إلى عاصمة سلوفاكيا، براتسلافا: «إذا توصلنا لوقف مؤقت لإطلاق النار فسوف نتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار».

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي: «جادون بشأن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وهو أمر يمكن تحقيقه».