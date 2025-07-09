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أكثر من عشرين حريقاً في مقدونيا الشمالية

أكثر من عشرين حريقاً في مقدونيا الشمالية
9 يوليو 2025 23:45

شهدت مقدونيا الشمالية أكثر من عشرين حريقاً حرجياً الأربعاء هدّد بعضها مناطق مأهولة، فيما كانت الرياح العاتية تصعّب احتواء النيران.
وكانت 21 بؤرة حريق نشطة بعد ظهر الأربعاء في مقدونيا الشمالية، وفق ما أعلن المركز الوطني لإدارة الأزمات.
واندلعت عدّة حرائق في محيط العاصمة سكوبيي التي لفّها دخّان كثيف.
وفي فترة سابقة الأربعاء، استدعى حريق شبّ في مكبّ نفايات غير قانوني على بعد حوالي كيلومترين من وسط العاصمة استخدام كلّ وسائل مكافحة الحرائق تقريباً. وأصيب شخص بجروح.
ودعت السلطات السكان إلى البقاء في المنازل حتى استقرار الوضع.

 

المصدر: آ ف ب
مقدونيا الشمالية
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