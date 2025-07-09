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إنقاذ 84 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل ليبيا

مهاجرون على متن قوارب قبالة سواحل ليبيا (أرشيفية)
10 يوليو 2025 01:17

طرابلس (وام، وكالات)

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إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة سواحل ليبيا

أنقذت السلطات الليبية 84 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، أثناء محاولتهم عبور البحر إلى السواحل الأوروبية. وذكرت وزارة الداخلية الليبية في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم نقل المهاجرين إلى نقطة الإنزال التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل وجرى تقديم المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية لهم.
وكانت ليبيا قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن خطة وطنية لمكافحة الهجرة، وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إن بلاده ستطلق قريباً خطة وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بمساندة عدد من الدول الصديقة.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن ذلك جاء خلال كلمة الدبيبة في افتتاح اجتماع دولي رفيع المستوى حول ملف الهجرة غير الشرعية في طرابلس، بحضور وزراء داخلية كل من إيطاليا ماتيو بيانتيدوسي، واليونان مايكل فوريديس، ومالطا بايرون كاميليري، بالإضافة إلى المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، وبمشاركة ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.  
وقال الدبيبة إن رؤية حكومته لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية مرتبطة بالملف الأمني في ليبيا، داعياً الدول الصديقة والشقيقة إلى دعم ليبيا سياسياً لتحقيق هذه الأهداف.  

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