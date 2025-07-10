مجلس الأمن يرحب باتفاقية السلام بين الكونغو الديموقراطية ورواندا

رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي، باتفاقية السلام الموقّعة بين جمهورية الكونغو الديموقراطية، ورواندا، في 27 يونيو الماضي، معربين في هذا الصدد عن تقديرهم العميق للولايات المتحدة الأميركية وقطر والاتحاد الإفريقي، على جهودها لتيسير التوصل إلى هذه الاتفاقية.

جاء ذلك خلال بيان أصدره أعضاء المجلس في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، حثوا خلاله جمهورية الكونغو الديموقراطية، ورواندا، على الوفاء بالتزاماتهما وتعهداتهما بحسن نية من أجل تحقيق سلام دائم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة ببعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والقرار 2773.

واختتم أعضاء مجلس الأمن بيانهم بتأكيد عزمهم مواصلة تقديم الدعم الفعال لجمهورية الكونغو الديموقراطية، ورواندا، في تنفيذهما لهذه الاتفاقية ومتابعتها.