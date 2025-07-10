ترامب: رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الولايات المتّحدة ستفرض اعتبارا من الأول من أغسطس رسوما جمركية بنسبة 50% على وارداتها من النحاس، المعدن الأساسي في قطاع الطاقة الخضراء وغيره من التقنيات.

وفي منشور على منصته "تروث سوشل" قال ترامب "أُعلنُ عن رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس، اعتبارا من الأول من أغسطس 2025، بعد أن تلقّيتُ تقييما أمنيا وطنيا متينا"، في إشارة على الأرجح إلى تحقيق أجرته وزارة التجارة في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف أنّ "النحاس هو ثاني أكثر المواد استخداما من قبل وزارة الدفاع!"، مشيرا إلى أنّ الولايات المتحدة بحاجة لهذه المادة لتصنيع أشباه الموصلات، والطائرات، والسفن، والذخائر، ومراكز البيانات، وأنظمة الدفاع الصاروخي، وغيرها.

فرض ترامب في أبريل رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% كحدّ أدنى على كل واردات بلاده.

وشملت تلك الرسوم معظم واردات الولايات المتحدة بما في ذلك تلك التي لا يمكن إنتاجها محليا، لكنّها استثنت سلعا أخرى في مقدّمها الذهب، والنحاس، والنفط، والأدوية.