فون دير لاين تواجه تصويتاً بحجب الثقة

تواجه رئيسة المفوضية الأوروبية تصويتاً بحجب الثقة في برلمان الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، فيما يقود رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الدعوات المنادية بعزلها.

وقدمت مجموعة من نواب التيار اليميني المتشدد المقترح وهو الأول في البرلمان الأوروبي خلال أكثر من عقد، ضد رئيسة المفوضية الأوروبية.

ولكي يتم تمرير التصويت يجب أن يحصل على أغلبية الثلثين من الأصوات.

وقد تجبر فون دير لاين على الاستقالة إذا خسرت ولكن من المؤكد تقريبا أنها سوف تفوز حيث أن أغلب التكتلات السياسية في البرلمان أشارت إلى أنها سوف تصوت ضد المقترح.

ومن غير المتوقع أن تحضر التصويت في ستراسبورج بفرنسا.

ويشمل المقترح مزيجاً من المزاعم ضد فون دير لاين بما في ذلك رسائل نصية بينها وبين رئيس شركة فايزر المصنعة للقاح المضاد لكوفيد19-، وإساءة استغلال أموال الاتحاد الأوروبي، والتدخل في الانتخابات في ألمانيا ورومانيا.

وقال أوربان في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن التصويت "سوف يكون لحظة الحقيقة: فعلى جانب توجد النخبة الإمبريالية في بروكسل وعلى الجانب الآخر يوجد الوطنيون والحس المنطقي. ولا يوجد مفر، فمن الضروري الاختيار".