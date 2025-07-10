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البرلمان اليوناني يصوت على حظر لجوء المهاجرين

البرلمان اليوناني يصوت على حظر لجوء المهاجرين
10 يوليو 2025 15:04

يستعد المشرعون اليونانيون للتصويت اليوم الخميس على مشروع قانون من شأنه أن يوقف مؤقتا النظر في طلبات اللجوء للقادمين من دول شمال إفريقيا، في خطوة وصفتها جماعات حقوق الإنسان بأنها غير قانونية.
ويأتي التصويت في ظل ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين إلى جزيرة كريت، ومع إلغاء المحادثات الرامية للحد من التدفق بشكل كبير .
واتخذت اليونان، إحدى البوابات الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي للاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، موقفا أكثر تشددا بشأن الهجرة منذ وصول حزب ينتمي إلى يمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى السلطة عام 2019، إذ دشنت سياجا على حدودها البرية الشمالية وعززت الدوريات البحرية في الشرق.
وارتفعت أعداد المهاجرين الوافدين عن طريق البحر من شمال شرق ليبيا إلى جزيرتي كريت وجافدوس الجنوبيتين، وهي أقرب منطقة أوروبية إلى شمال أفريقيا، خلال العام الجاري.
ومن المتوقع التصويت على القانون، الذي يسمح للسلطات بالترحيل السريع للمهاجرين دون أي عملية تحديد هوية مسبقة، في وقت لاحق من اليوم أو في وقت مبكر من غد الجمعة.

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المصدر: رويترز
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