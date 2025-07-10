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لافروف يقدم "فكرة جديدة" بشأن أوكرانيا

وزير الخارجية الأميركي روبيو يلتقي نظيره الروسي لافروف
10 يوليو 2025 17:30

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الخميس، أن نظيره الروسي سيرغي لافروف قدم "فكرة جديدة" بشأن أوكرانيا.
والتقى الوزيران على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا اليوم الخميس
وقال روبيو للصحافيين "إنها ليست مقاربة جديدة. إنها فكرة جديدة أو مفهوم جديد سأنقله إلى الرئيس (دونالد ترامب) لمناقشته"، محذرا من أنها ليست شيئا "يؤدي تلقائيا إلى السلام، لكنه قد يفتح مسارا".
وهذا ثاني اجتماع مباشر بين الوزيرين.
ولم يدل لافروف ولا روبيو بأي تعليقات للصحفيين في بداية الاجتماع، الذي استمر قرابة 50 دقيقة.
كان الوزيران التقيا لأول مرة في السعودية في فبراير في إطار جهود الرئيس ترامب الهادقة للمساعدة في التفاوض على إنهاء الأزمة في أوكرانيا.
وتحدث الوزيران عبر الهاتف في مايو ويونيو الماضيين.

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المصدر: وكالات
ماركو روبيو
سيرجي لافروف
سيرغي لافروف
الأزمة الأوكرانية
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