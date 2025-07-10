زيلينسكي يدعو إلى مزيد من الاستثمار في الدفاع

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إلى الاستثمار في الدفاع في مستهل مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا الذي يستمر يومين، ويهدف إلى حشد الدعم والاستثمار لبلاده.

وقال الرئيس الأوكراني "هذا ما ينبغي التركيز عليه أولا. هذا يعني مزيدا من إمدادات الدفاع الجوي والاستثمارات في المسيّرات الاعتراضية وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ".

وأضاف "أحض جميع شركائنا على زيادة استثماراتهم".

ويشارك في المؤتمر، الذي تستضيفه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مئات الشركات والمسؤولين، بالإضافة إلى 15 زعيما من بينهم رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

يركز المؤتمر على التعافي الطويل الأمد لأوكرانيا، فضلا عن حاجاتها الفورية للدعم.

وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية عن تعهّدات بقيمة إجمالية توازي 10 مليارات يورو (12 مليار دولار)، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

مؤتمر هو الرابع الذي يقام منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير.

ودعا زيلينسكي ممثّلي الشركات، المقدّر عددها في المؤتمر بنحو ألفين، والبلدان الثلاثين إلى مساعدة أوكرانيا ومن ثمّ مساعدة أنفسهم.

وصرّح "أوكرانيا تتمتّع بإحدى أكثر التكنولوجيات تطوّرا في مجال المسيّرات، الهجومية والدفاعية على السواء. ونحن مستعدّون لتقاسم هذه الخبرات".

صندوق لإعادة الإعمار

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن رصد 2,3 مليار يورو (2,7 مليار دولار أميركي) للمساعدة في إعمار أوكرانيا، فضلا عن إنشاء صندوق أسهم لتعزيز الاستثمارات الخاصة.

وشدّدت ميلوني على أن إعمار أوكرانيا يتطلّب "تعبئة رساميل خاصة على نطاق واسع".

ومن المرتقب أن تشارك إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبولندا في الصندوق الجديد الذي قالت بروكسل إنه يتمتّع برأسمال أوّلي بقيمة 220 مليون يورو، على أمل حشد 500 مليون يورو بحلول 2026.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية "الرسالة التي نريد توجيهها إلى المقاولين بسيطة ومفادها لا تخافوا الاستثمار... في إعادة بناء أوكرانيا".

وشدّدت على أن "الأمر ليس مقامرة بل هو استثمار في دولة أظهرت قدرة على الصمود أكثر من أيّ دولة أخرى".

وأضافت "إنه أيضا استثمار في السلام والنموّ الاقتصادي لأوروبا برمّتها وفي أمن مواطنينا".