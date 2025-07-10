المستشار الألماني يوجه نداء إلى ترامب

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الخميس، الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى "البقاء إلى جانب الأوروبيين" لدعم أوكرانيا.

وقال ميرتس، خلال إحاطة صحافية في العاصمة الإيطالية روما على هامش مؤتمر إعمار أوكرانيا "ابقوا إلى جانبنا وابقوا إلى جانب الأوروبيين، فنحن على الموجة نفسها ونسعى إلى نظام سياسي مستقرّ في هذا العالم".

في مداخلة أخرى في روما، أكّد ميرتس نيّة بلده شراء أنظمة دفاع جوّي من طراز "باتريوت" لأوكرانيا من الولايات المتحدة. وسبق أن أثارت أوساط المستشار هذه الفكرة الأسبوع الماضي.

وقال ميرتس "نحن مستعدّون أيضا لشراء أنظمة باتريوت إضافية من الولايات المتحدة لتوفيرها لأوكرانيا".

وكشف أنه تطرّق إلى هذه المسألة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي قبل أسبوع.

وصرّح "طلبت منه تسليم هذه الأنظمة. والأميركيون يحتاجون إليها بدورهم، لكنهم يملكون أيضا عددا كبيرا منها"، مشيرا إلى أن القرار النهائي في هذا الصدد لم يتّخذ بعد.

وقد تصل كلفة منظومة "باتريوت" إلى 2,5 مليار دولار أميركي لدى تصديرها.

في السنوات الثلاث الأخيرة، حصلت أوكرانيا على عدّة منظومات "باتريوت" من الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا ورومانيا.