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بريطانيا تعلن اتفاقا مع فرنسا بشأن المهاجرين

ستارمر وماركون خلال مؤتمر صحفي
10 يوليو 2025 20:39

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، اتفاقا لتبادل المهاجرين مع فرنسا، على أن يبدأ تنفيذه "خلال الأسابيع المقبلة".
وقال الزعيم العمالي "يسرني أن أعلن اليوم اتفاقنا على مشروع رائد غير مسبوق: للمرة الأولى، سيتم وقف المهاجرين الوافدين بواسطة زوارق صغيرة ثم إرسالهم سريعا إلى فرنسا"، مضيفا أنه "مقابل كل إعادة، فلإن فردا آخر يمكنه المجيء بحسب نظام مراقب وقانوني".
وتابع ستارمر، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أن الأفراد "الذين لم يحاولوا دخول المملكة المتحدة في شكل غير قانوني" سينطبق عليهم وحدهم هذا التبادل.

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المصدر: وكالات
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