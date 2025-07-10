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«اليونيفيل» تطلق قنابل دخانية لدى اعتراضها في جنوب لبنان

عناصر من قوات اليونيفيل في جنوب لبنان (أرشيفية)
11 يوليو 2025 01:59

بيروت (الاتحاد)

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أطلقت دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل»، أمس، قنابل دخانية لدى اعتراضها في جنوب لبنان. 
ووفق الوكالة الوطنية للإعلام: «حاولت دورية تابعة لقوات اليونيفيل الدخول إلى بلدة عيتيت في قضاء مدينة صور جنوب لبنان، فاعترضها عدد من الشبان من أبناء البلدة». 
وأفادت الوكالة بأن «عناصر الدورية أطلقوا قنابل دخانية باتجاه الشبان، قبل أن تعود أدراجها».
وتكررت حوادث اعتراض دوريات «اليونيفيل» في الفترة الماضية في مناطق عدة في جنوب لبنان، بسبب تجولها من دون مرافقة الجيش اللبناني لها.
وفي سياق آخر، قتل شخص، أمس، بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان، على ما أفادت وزارة الصحة، غداة إعلان الجيش الإسرائيلي أنه خاض عمليات برية «خاصة ومركزة» في جنوب لبنان هدفها تدمير بنى تحتية تابعة لـ«حزب الله».
وأوردت وزارة الصحة في بيان أن «غارة إسرائيلية بمسيَّرة على دراجة نارية في بلدة المنصوري قضاء صور أدت إلى سقوط قتيل وإصابة شخصين بجروح».

قوات اليونيفيل
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