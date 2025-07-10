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«الأونروا» تحذر من التهجير الجماعي للفلسطينيين نحو رفح

فلسطيني يسير بجوار مبنى مدمر في رفح بجنوب قطاع غزة (أرشيفية)
11 يوليو 2025 01:59

غزة (الاتحاد)

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حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، من أن التهجير الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة باتجاه مدينة رفح جنوباً، سيؤدي إلى «إنشاء معسكرات اعتقال جماعية» في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع المحاصر.
وأكدت «الأونروا» في بيان لها، أن «خطط بعض المسؤولين الإسرائيليين فرض تهجير واسع النطاق على سكان غزة باتجاه الجنوب، تهدد بحرمانهم من أي أمل في مستقبل أفضل»، محذرة من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة.
وشددت الوكالة على أنها «لايمكن أن تصمت أو تتواطأ مع هذا التهجير القسري واسع النطاق الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني»، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه السياسات التي تعمّق مأساة الشعب الفلسطيني وتدمر فرص السلام العادل والدائم في المنطقة.

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