الاتحاد الأوروبي: اتفقنا مع إسرائيل لزيادة المساعدات إلى غزة

بروسكل (الاتحاد)

قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمس، إن الاتحاد توصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، بما يشمل زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وإعادة فتح طرق المساعدات.

وأضافت في بيان: «هذه الإجراءات تنفذ أو ستنفذ في الأيام المقبلة، مع التفاهم المشترك على ضرورة إيصال المساعدات على نطاق واسع مباشرة إلى السكان».

وقالت في منشور على منصة «إكس»: «يعني هذا الاتفاق فتح المزيد من المعابر، وزيادة دخول شاحنات المساعدات والغذاء إلى القطاع، والبدء في إصلاح البُنى التحتية الحيوية، وضمان حماية العاملين في مجال الإغاثة».