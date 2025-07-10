الدفاع المدني في غزة يحذر من «كارثة» جراء تعطل معظم مركباته

غزة (الاتحاد)

حذرت مديرية الدفاع المدني في غزة، أمس، من كارثة إنسانية جراء توقف معظم مركباتها المتبقية عن العمل بسبب نفاد قطع الغيار اللازمة لصيانتها نتيجة الحصار وتصاعد الحرب.

وقالت في بيان: إن «جميع مركبات الدفاع المدني توقفت عن تقديم الخدمات الإنسانية للسكان في محافظتي غزة والشمال، باستثناء مركبة إطفاء واحدة فقط، نتيجة عدم توفر قطع الغيار والصيانة الضرورية لإصلاح المركبات».

وذكرت أن الوضع في المحافظات الجنوبية (الوسطى وخان يونس ورفح) لا يقل سوءا، حيث توقفت عن العمل 3 مركبات إطفاء من أصل 6 مركبات، و4 مركبات إسعاف من أصل 6.

وأكدت المديرية أن «هذا التوقف يحد بشكل كبير من قدرة الدفاع المدني على خدمة آلاف السكان».

وأشارت إلى أن «هذا العجز في أسطولها يأتي بينما تشتد وتيرة العدوان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بقطاع غزة»، محذرة من «كوارث كبيرة خاصة مع استمرار التضييق الإسرائيلي لما يسميها المنطقة الإنسانية».

وطالبت المديرية الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة بسرعة التدخل العاجل والضغط على إسرائيل لإدخال قطع الغيار اللازمة لصيانة ما تبقى من مركبات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف.