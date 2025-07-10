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واشنطن: متفائلون باتفاق قريب لوقف إطلاق النار في غزة

آثار الدمار في مدينة رفح بغزة (أرشيفية)
11 يوليو 2025 01:59

غزة (الاتحاد)

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قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي،  أمس، إن الولايات المتحدة متفائلة حيال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف متفائل أيضاً بأنه سيتم عقد محادثات غير مباشرة قريباً، فيما يواصل وفدا حماس وإسرائيل جلسات تفاوض «صعبة ومعقدة» بالدوحة، شهدت تقدماً ملحوظاً في بعض البنود.
وأضاف روبيو للصحافيين خلال حضوره قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في ماليزيا: «أعتقد أننا أقرب، وربما أقرب مما كنا عليه منذ فترة طويلة».
ويواصل وفدا حماس وإسرائيل  جلسات تفاوض «صعبة ومعقدة» بالدوحة، شهدت تقدماً ملحوظاً، على صعيد بعض البنود، وطفيف في بنود أخرى.
ومن المتوقع وصول ويتكوف إلى الدوحة، لإعطاء دفعة للتوصل لاتفاق لوقف النار.
ومنذ الأحد الماضي، عقد الطرفان 7 جلسات تفاوضية، إذ تحقق تقدم بين طفيف وملحوظ في عدد من القضايا الرئيسة، لا سيما الرهائن، والمساعدات، والانسحاب العسكري الإسرائيلي من القطاع المدمر.

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