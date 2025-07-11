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الصين تجدد إنذاراً باللون الأصفر لمواجهة العواصف

الصين تجدد إنذاراً باللون الأصفر لمواجهة العواصف
11 يوليو 2025 11:27

جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين، مساء أمس، إنذاراً باللون الأصفر لمواجهة العواصف المطيرة، محذراً من هطول أمطار غزيرة في بعض المناطق بالبلاد.

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وتوقع المركز أن تضرب أمطار غزيرة وعواصف مطيرة من الساعة 8:00 من مساء أمس إلى الساعة 8:00 من مساء اليوم الجمعة، أجزاء من فوجيان وقوانغدونغ وقوانغشي وهاينان وتايوان ويوننان وقويتشو وتشونغتشينغ وسيتشوان وجيانغشي وهونان وجيانغسو وتشجيانغ ومنغوليا الداخلية وهيلونغجيانغ.
وقال إن من المتوقع أن تشهد أجزاء من قوانغدونغ وفوجيان أمطاراً غزيرة، يصل منسوبها إلى 300 مليمتر، وإن بعض المناطق المذكورة ستشهد هطول أمطار غزيرة قصيرة المدى، يصل منسوبها إلى 80 مليمترا أو أكثر في الساعة، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية.
ونصح المركز السلطات المحلية باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة العواصف المطيرة الشديدة، داعيا لاتخاذ التدابير اللازمة لتصريف المياه في المناطق الحضرية والأراضي الزراعية.
ولدى الصين نظام تحذير من الطقس السيئ مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.

 

المصدر: وام
الصين
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