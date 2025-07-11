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أميركا والصين تعلّقان على لقاء وزيري خارجيتيهما

روبيو يلتقي نظيره الصيني وانغ يي في كوالالمبور
11 يوليو 2025 18:13

أجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الصيني وانغ لي، مباحثات في العاصمة الماليزية كوالالمبور على هامش منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا، اليوم الجمعة.
وذكرت وزارة الخارجة الأميركية أن روبيو أجرى نقاشا "بناء وعمليا" مع وانغ، مؤكدا على أهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة.
وقال متحدث باسم الوزارة، في بيان "اتفقا على استكشاف مجالات التعاون المحتملة، مع السعي إلى معالجة الخلافات".
من جانبها، وصفت بكين اللقاء بأنه "إيجابي".
وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن "الجانبين اتفقا على أن اللقاء كان إيجابيا وبراغماتيا وبناء"، مضيفة أن البلدين اتفقا على "تعزيز التواصل والحوار".

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المصدر: وكالات
ماركو روبيو
وانغ يي
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