لافروف يبدأ زيارة رسمية لكوريا الشمالية

بدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة رسمية إلى كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، حسبما أفادت به وكالات أنباء روسية رسمية.

ووصل لافروف إلى وونسان على ساحل بحر اليابان حيث افتتحت السلطات الكورية الشمالية منطقة سياحية أواخر يونيو الماضي، وفق ما أوردت وكالتا "تاس" و"ريا نوفوستي" الحكوميتان الروسيتان. ومن المقرر أن يجري محادثات مع نظيرته الكورية الشمالية تشوي سون هوي.

تأتي هذه الزيارة بعد شهر ونصف شهر من زيارة مماثلة لبيونغ يانغ قام بها سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، في الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق دفاع متبادل بين البلدين.

ووقع البلدان اتفاق دفاع متبادل خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية العام الفائت.