السبت 12 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إخلاء في "غراند كانيون" بسبب حرائق غابات

حريق غابات ضخم في منطقة "غراند كانيون"
11 يوليو 2025 22:59

أجبرت حرائق غابات أخذ نطاقها بالاتساع السلطات على إخلاء جزء من منطقة "غراند كانيون" الشهيرة في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، مع حضّ جهاز المتنزهات الوطنية الأميركي الزوار على التحلي بالهدوء.
إخلاء منطقة "نورث ريم" في شمال غراند كانيون والتي تعتبر أقل جذبا للسياح مقارنة بمنطقة "ساوث ريم" الواقعة في جنوبه، جاء بسبب حريق سمّي "وايت سيدج".
جاء في تنبيه الجهاز أن "الأشخاص، الذين يتم إجلاؤهم، يتعين عليهم الانتقال بهدوء وبسرعة طبيعية وملازمة الطرق المعبّدة"، مشيرا إلى أن منطقة نورث ريم "أغلقت لهذا النهار وحتى إشعار آخر".
ولم يتّضح على الفور عدد الأشخاص الذين اضطروا لمغادرة المنطقة.
والحريق مشتعل خارج "متنزه غراند كانيون الوطني"، لكنه يقترب من "جيكوب ليك"، المدينة التي تعتبر بوابة منطقة "نورث ريم".
يُعتبر "غراند كانيون" واحدا من أعظم عجائب الطبيعة، إذ تشكّل نتيجة تآكل طبقات من الحجارة الرملية الحمراء وغيرها من الصخور بفعل نهر كولورادو على مدى ملايين السنين، ما أسفر عن واد يصل عرضه إلى 30 كلم وعمقه إلى نحو 1,6 كلم.
في العام الماضي، زار الموقع نحو خمسة ملايين شخص.
فضلا عن "نورث ريم"، أغلق الجمعة بسبب حرائق الغابات متنزه "غانيسون" الوطني في ولاية كولورادو.

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة
المستشار الألماني يوجه نداء إلى ترامب
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
حريق غابات
إخلاء
آخر الأخبار
ترامب يتفقد مواقع الفيضانات في تكساس
الأخبار العالمية
ترامب يتفقد مواقع الفيضانات في تكساس
اليوم 08:29
ليفربول يسحب «القميص 20»
الرياضة
ليفربول يسحب «القميص 20»
اليوم 08:22
القضاء يأمر إدارة ترامب بوقف الاعتقالات للمهاجرين
الأخبار العالمية
القضاء يأمر إدارة ترامب بوقف الاعتقالات للمهاجرين
اليوم 08:22
لايلز يضع نفسه في «النار»!
الرياضة
لايلز يضع نفسه في «النار»!
اليوم 08:17
مدرسة تحولت إلى مركز إيواء مؤقت في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون الرصاص من أجل الطعام
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©