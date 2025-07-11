5 آلاف قتيل جراء عنف العصابات في هايتي

بورت او برنس (وكالات)

أفاد تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نشر أمس، بأن ما يقارب 5 آلاف شخص قُتلوا في هايتي منذ أكتوبر 2024، مع تصاعد عنف العصابات.

وقال التقرير: «ازداد العنف بشكل حاد في الأشهر القليلة الماضية»، مضيفاً أن أكثر من ألف شخص قُتلوا في محيط العاصمة بين أكتوبر 2024 ويونيو 2025.

وهايتي هي أفقر دولة في نصف الكرة الغربي، وترزح مساحات واسعة منها تحت سيطرة عصابات مسلحة متنافسة تنفذ جرائم قتل واغتصاب واختطاف.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، في بيان، إن «الهايتيين عالقون في خضم هذه القصة المروعة التي لا تنتهي، تحت رحمة عنف العصابات المروع، ويتعرضون لانتهاكات لحقوق الإنسان على يد قوات الأمن، ولتجاوزات ما يسمى بجماعات (الدفاع عن النفس)».