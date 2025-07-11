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9 قتلى في هجوم استهدف حافلتين في باكستان

أفراد من الشرطة الباكستانية (أرشيفية)
12 يوليو 2025 01:02

إسلام آباد (وكالات)

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اختطف مسلحون 9 أشخاص وقتلوهم أثناء سفرهم في بلوشستان جنوب غرب باكستان، حسبما أعلنت السلطات المحلية أمس.
واقتحم مسلحون انفصاليون ليل الخميس، الجمعة حافلتين على طريق سريع مزدحم، وتحققوا من بطاقات هوية الركاب قبل أن يجبروا 9 أشخاص على النزول.
وقال ممثل السلطات المحلية نافيد عالم: «أوقف الإرهابيون الحافلتين على الطريق السريع، وأخرجوا 9 ركاب ثم قتلوهم».
واستهدف المهاجمون أشخاصاً من بنجاب، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظاً بالسكان.
وأشار ممثل آخر للسلطات المحلية سعدات حسين، إلى أن «القوات المسلحة عثرت على جثث أشخاص قدموا من مناطق مختلفة في البنجاب».
وتواجه باكستان منذ عقود تمرداً في بلوشستان، حيث يستهدف المسلحون عناصر من الحكومة وأجانب وأشخاصاً من مناطق أخرى.
وفي مارس الماضي، احتجز مسلحون أكثر من 450 رهينة من ركاب قطار في بلوشستان بعد جرح سائقه. وتمكّنت الشرطة من تحرير غالبية الرهائن في عملية أسفرت عن مقتل نحو 60 شخصاً.

باكستان
بلوشستان
البنجاب
الشرطة الباكستانية
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