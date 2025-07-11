قتلى وجرحى بقصف متبادل بين أوكرانيا وروسيا

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

سقط عدد من القتلى والجرحى بقصف متبادل بواسطة الطائرات المسيَّرة والمدفعية بين الجيشين الروسي والأوكراني، فيما انتقد الكرملين خططاً فرنسية لإرسال قوة حفظ سلام أوروبية إلى أوكرانيا في حال وافقت موسكو وكييف على وقف لإطلاق النار.

وأفاد جهاز الطوارئ الحكومي في أوكرانيا بأن القوات الروسية شنت هجوماً صباح أمس، بواسطة طائرات مسيَّرة، استهدف منطقة سالتفكا في خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، مما تسبب في إصابة 15 شخصاً، ووقوع أضرار وحرائق، حسبما ذكرت وكالة «يوكرينفورم» الرسمية الأوكرانية.

وتسبب التصعيد الروسي الأخير للهجمات في التأكيد مجدداً على الحاجة لتعزيز جهود تحسين الدفاعات الجوية الأوكرانية بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب.

وفي السياق، قتل ثلاثة أشخاص، أمس، في روسيا في هجمات بمسيَّرات أوكرانية. وقُتل مدني في منطقة ليبيتسك وآخر في تولا بالقرب من موسكو، إثر هجمات المسيَّرات الأوكرانية.

وقضى شخص ثالث في قصف مدفعي على منطقة بلغورود الحدودية، وفق السلطات المحلية. وفي المجموع، أسقطت 155 مسيَّرة أوكرانية ليل الخميس، الجمعة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثّفت روسيا هجماتها الليلية على أوكرانيا، ولا سيّما على العاصمة كييف، مع ازدياد عدد المقذوفات الموجّهة كلّ مرّة في وقت يسود الجمود المباحثات الدبلوماسية بين الطرفين.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد قصف خاركيف: «لا يوجد صمت في أوكرانيا». وتعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجمات متكررة ومكثفة بالطائرات المسيَّرة في الأسابيع الأخيرة، مثل العديد من المناطق الأخرى في البلاد.

وقالت سلطات مدينة كييف أمس، «إن المدينة تعتزم تخصيص 6.2 مليون دولار لبرنامج اعتراض الطائرات المسيَّرة للدفاع عن سماء العاصمة من المسيَّرات الروسية».



غير مقبول

انتقد الكرملين، أمس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد إعلانه أن خطط إرسال قوة حفظ سلام أوروبية إلى أوكرانيا جاهزة في حال وافقت موسكو وكييف على وقف لإطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن «وجود قوات أجنبية قرب حدودنا أمر غير مقبول بالنسبة لنا»، متهماً القادة الأوروبيين بانتهاج «نمط متكرر من النزعة العسكرية والمواقف العدائية تجاه روسيا».