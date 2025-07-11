زعيم كارتل يقر بالذنب في تهريب مخدرات إلى أميركا

أقر أحد أبناء بارون المخدرات المكسيكي "إل تشابو" بالذنب، اليوم الجمعة، في تهم تتعلق بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، ليكون بذلك أول أبناء إل تشابو الذي يتوصل إلى صفقة إقرار بالذنب.

ويتهم الادعاء أوفيديو جوزمان لوبيز وشقيقه خواكين جوزمان لوبيز بأنهما كانا يديران فصيلا في مجموعة "كارتل سينالوا".

وأصبح الشقيقان يعرفان محليا بلقب "تشابيتوس" أي "الصغيران تشابو"، ووصفت السلطات الفيدرالية في عام 2023 نشاطهما بأنه نشاط ضخم لتهريب كميات "هائلة" من الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

في إطار اتفاق الإقرار بالذنب، اعترف جوزمان لوبيز بأنه شارك في الإشراف على إنتاج وتهريب كميات كبيرة من الكوكايين والهيروين والميثامفيتامين والماريجوانا والفنتانيل إلى الولايات المتحدة، مما ساهم في كارثة أدت إلى وفاة عشرات الآلاف جراء جرعات زائدة سنويا.