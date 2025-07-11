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مقتل 150 من عناصر عصابة في نيجيريا بكمين للجيش

وحدة من الجيش النيجيري
12 يوليو 2025 01:02

أبوجا (وكالات)

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قتل الجيش النيجيري ما لا يقلّ عن 150 مسلّحاً من عناصر عصابة إجرامية في كمين نصبه لهم في ولاية «كيبي» أمس الأول، بحسب ما أعلن مسؤول سياسي محلّي أمس.
وقال حسيني بينا، المدير السياسي لمنطقة دانكوواساغو: إنّ «أكثر من 150 من قطاع الطرق قُتلوا خلال العملية العسكرية التي شاركت فيها قوات برية وطائرات مقاتلة».
وأضاف أنّ «الجيش نصب كمينا لقافلة كبيرة من عناصر هذه العصابة المسلحة أثناء مرورها عبر قرى ولاية كيبي الأربعاء».
واندلعت بين الجيش وأفراد العصابة معركة بالأسلحة النارية استمرت ساعتين.
وأوضح بينا أن «العسكر أجبروا أفراد العصابة على التراجع، وقصفتهم الطائرات المقاتلة أثناء فرارهم».
بدوره، قال عبد الرحمن زغا، مدير الأمن في الولاية، إنّ «الجيش اشتبك مع حوالي 400 مسلّح من الجماعة وقضى على عدد كبير منهم».
وفي السنوات الأخيرة، كثّفت العصابات المسلحة هجماتها في المناطق الريفية بشمال غرب نيجيريا ووسطها، حيث تعاني هذه المنطقة من اضطرابات أمنية ويضعف فيها حضور الدولة، ما يشجع الجماعات الإجرامية على نهب القرى وقتل السكان واختطافهم طلبا للفدية.

نيجيريا
الجيش النيجيري
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