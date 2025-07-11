السبت 12 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يحذر من «توتر عسكري وشيك» في طرابلس

سيارات محترقة في أحد شوارع طرابلس - أرشيفية
12 يوليو 2025 01:02

بنغازي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
دعوة أممية لـ«التهدئة الفورية» في طرابلس
الاتحاد الأوروبي: اتفقنا مع إسرائيل لزيادة المساعدات إلى غزة

حذرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في بيان مشترك، من تفاقم الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس. 
وقال البيان المشترك إن هناك تقارير عن استمرار التحشيدات العسكرية في مدينة طرابلس ومحيطها ينذر باشتعال المشهد الأمني وتقويض عملية وقف إطلاق النار بين الجماعات المسلحة. 
وحث البيان جميع الأطراف على التهدئة العاجلة، وحل النزاعات سلمياً، والالتزام بوقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المتفق عليها بحسب ما جاء في البيان.
وتابع البيان: «نجدد دعوتنا لجميع الأطراف الليبية لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من الأذى، وفقاً للقانون الدولي، كما نؤكد التزامنا بالمساءلة عن جميع الأعمال التي تهدد السلام وسلامة المدنيين، أو تضر بالمؤسسات الوطنية أو سلامة العملية السياسية».  
وأضاف البيان «يقف الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لدعم الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات، ونحث جميع الأطراف على الانخراط في حوار بناء بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

الاتحاد الأوروبي
ليبيا
الأزمة في ليبيا
الأزمة السياسية في ليبيا
الأزمة الليبية
طرابلس
آخر الأخبار
ترامب يتفقد مواقع الفيضانات في تكساس
الأخبار العالمية
ترامب يتفقد مواقع الفيضانات في تكساس
اليوم 08:29
ليفربول يسحب «القميص 20»
الرياضة
ليفربول يسحب «القميص 20»
اليوم 08:22
القضاء يأمر إدارة ترامب بوقف الاعتقالات للمهاجرين
الأخبار العالمية
القضاء يأمر إدارة ترامب بوقف الاعتقالات للمهاجرين
اليوم 08:22
لايلز يضع نفسه في «النار»!
الرياضة
لايلز يضع نفسه في «النار»!
اليوم 08:17
مدرسة تحولت إلى مركز إيواء مؤقت في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون الرصاص من أجل الطعام
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©