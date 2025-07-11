إحصاء رسمي: 15 مليون فلسطيني حول العالم

رام الله (الاتحاد)

أعلن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، أمس، وصول عدد الفلسطينيين إلى 15 مليون نسمة، حتى منتصف العام الجاري، يعيش أكثر من نصفهم تقريباً خارج الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة، تسببت في انخفاض بنسبة نحو 10% لسكان القطاع.

وقدر الجهاز، حسبما أورد في بيان، عدد السكان في الأراضي الفلسطينية بنحو 5.5 مليون نسمة، بينهم 2.8 مليون من الذكور، و2.7 مليون من الإناث، إضافة إلى نحو 1.9 مليون يقيمون في إسرائيل.

وبحسب تقديرات الجهاز، فإن أعداد الفلسطينيين في خارج الأراضي الفلسطينية، تصل إلى نحو 7.8 مليون فلسطيني، منهم 6.5 مليون فلسطيني يعيشون في دول العربية.

وسجل الجهاز، انخفاضاً في عدد سكان قطاع غزة، إلى مليونين و129 ألفاً و724 نسمة، بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالتقديرات التي كانت متوقعة منتصف عام 2024، كما تراجع العدد إلى مليونين و114 ألفاً و301 نسمة، بانخفاض نسبته 10% مقارنة بتقديرات منتصف العام الجاري، بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على القطاع.

واستعرض الجهاز، الواقع السكاني للفلسطينيين، بقوله: «المجتمع الفلسطيني يتميز بتركيبة سكانية شابة بشكل واضح، إذ يشكل الأفراد تحت سن 30 عاماً نسبة 65% من إجمالي السكان في فلسطين».