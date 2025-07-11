مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في هجوم للمستوطنين بالضفة الغربية

رام الله (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، مقتل شاب فلسطيني جراء اعتداء المستوطنين عليه أثناء هجومهم على بلدة «سنجل» شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن «الشاب سيف مصلط (23 عاماً) استشهد جراء اعتداء المستوطنين عليه بالضرب الشديد في مختلف أنحاء الجسد».

ومن جهتها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت إصابات من البلدة إلى المستشفى من بينها إصابتان في الرأس جراء اعتداء المستوطنين عليهم.

وفي السياق، أفاد رئيس مجلس قروي «المنية» شرقي بيت لحم، زايد كوازبة، بأن مستوطنين هاجموا البلدة بالحجارة تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

وبيّن كوازبة، أن الجيش أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين خلال تصديهم للهجوم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، فيما أفاد الهلال الأحمر بإصابة طفلة (3 سنوات) بجروح في الرأس جراء اعتداء مستوطنين عليها في القرية.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، هاجم مستوطنون مساكن فلسطينية واعتدوا على السكان بالضرب.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن «طواقمها تعاملت مع إصابتين جراء اعتداء المستوطنين على شابين في مسافر يطا قرب الخليل، وتم نقلهما للمستشفى».