السبت 12 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء منطقتين في غزة

جانب من الدمار في غزة (أرشيفية)
12 يوليو 2025 01:02

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون الرصاص من أجل الطعام
إحصاء رسمي: 15 مليون فلسطيني حول العالم

أنذر الجيش الإسرائيلي، أمس، الفلسطينيين بإخلاء منطقتين غرب مدينة غزة، يقطنهما آلاف المدنيين بينهم نازحون، تمهيداً لمهاجمتهما.
ويضم المربعان المعروفان بـ«بلوكات 783 و784»، مستشفى ومقراً لمنظمة حقوقية فلسطينية، وجامعتين، وموقعاً تابعاً للأمم المتحدة، إلى جانب مناطق مكتظة بالفلسطينيين.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: «إلى سكان منطقة مدينة غزة في بلوكات 783 و784، أخلوا المنطقة بشكل فوري، سوف نهاجمها بقوة شديدة».
وأرفق الجيش خريطة تظهر المنطقتين المستهدفتين، وتبين وجود منشآت مدنية وخدمية حيوية.
وتقع المنطقتين في حي الرمال الجنوبي، وتضمان آلاف الأسر إلى جانب نازحين يقيمون بمدارس ومخيمات وخيام نصبت في الشوارع والأراضي المفتوحة، بعد فرارهم من مناطق شرق مدينة غزة، وشمال القطاع، جراء القصف الإسرائيلي وأوامر الإخلاء السابقة.

الجيش الإسرائيلي
القوات الإسرائيلية
إسرائيل
غزة
فلسطين
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
آخر الأخبار
ترامب يتفقد مواقع الفيضانات في تكساس
الأخبار العالمية
ترامب يتفقد مواقع الفيضانات في تكساس
اليوم 08:29
ليفربول يسحب «القميص 20»
الرياضة
ليفربول يسحب «القميص 20»
اليوم 08:22
القضاء يأمر إدارة ترامب بوقف الاعتقالات للمهاجرين
الأخبار العالمية
القضاء يأمر إدارة ترامب بوقف الاعتقالات للمهاجرين
اليوم 08:22
لايلز يضع نفسه في «النار»!
الرياضة
لايلز يضع نفسه في «النار»!
اليوم 08:17
مدرسة تحولت إلى مركز إيواء مؤقت في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون الرصاص من أجل الطعام
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©