زيلينسكي: استئناف تسليم أسلحة من أميركا إلى أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم، إنه تلقى وعودا بتسلم بلاده شحنات أسلحة جديدة من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

وأكد زيلينسكي، في رسالة مصورة بتقنية الفيديو "بحسب جميع التقارير، فقد تم استئناف شحنات الأسلحة (التي كانت معلقة)".

ومن المقرر عقد محادثات بشأن الدعم العسكري الأسبوع المقبل مع المبعوث الأميركي الخاص بأكرانيا كيث كيلوغ وآخرين.

وأوضح زيلينسكي "نحن أيضا بصدد الإعداد لشحنات أسلحة أوروبية جديدة"، مضيفا أنه يتوقع أيضا "خطوات قوية" بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا.

كانت الولايات المتحدة قد فرضت الأسبوع الماضي تعليقا جزئيا على شحنات الأسلحة التي كانت قد وعدت بإرسالها بالفعل إلى أوكرانيا.