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القضاء يأمر إدارة ترامب بوقف الاعتقالات للمهاجرين

القضاء يأمر إدارة ترامب بوقف الاعتقالات للمهاجرين
12 يوليو 2025 08:22

أمرت قاضية اتحادية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف عمليات التوقيف والاعتقالات العشوائية للمهاجرين في سبع مقاطعات بولاية كاليفورنيا، ومن بينها لوس أنجليس.
وقامت جماعات الدفاع عن المهاجرين بتقديم الدعوى الأسبوع الماضي متهمة إدارة الرئيس ترامب باستهداف الأشخاص ذوي البشرة البنية بشكل منهجي في جنوب كاليفورنيا خلال حملة القمع المستمرة للمهاجرين.
ومن بين المدعين ثلاثة مهاجرين محتجزين واثنين من المواطنين الأميركيين، أحدهم تعرض للاحتجاز على الرغم من إظهار هويته لعملاء إدارة الهجرة.
وطلب المدعون في الدعوى من القاضية أن تمنع الإدارة من استخدام ما يسمونه أساليب غير دستورية في حملات المداهمة التي تقوم بها إدارة الهجرة.

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المصدر: د ب أ
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