الأحد 13 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

استمرار عملية البحث عن ضحايا غرق العبارة في بالي

استمرار عملية البحث عن ضحايا غرق العبارة في بالي
12 يوليو 2025 12:20

أعلنت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ الإندونيسية مساء أمس الجمعة عن التمديد الثاني لفترة البحث لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم السبت، حيث لا يزال 18 ضحية في عداد المفقودين بعد غرق العبارة تونو براتاما جايا في الثاني من يوليو الجاري.
وقررت الوكالة تمديد فترة البحث لأسباب إنسانية حتى بعد غد الاثنين، 14 يوليو، في أعقاب التمديد الأول لفترة البحث، والتي كانت محددة أيضا بثلاثة أيام أيضا وانتهت في 11 يوليو، طبقا لما ذكره مسؤول بارز بالوكالة، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم السبت.
وقال نائب مدير عمليات البحث والإنقاذ والاستعداد بالوكالة، ريبوت إيكو سويانتو للصحفيين إنه خلال عمليات البحث أمس الجمعة، تم انتشال جثتين أخريين لرجلين يعتقد أنهما من ركاب العبارة الغارقة، في المنطقة الجنوبية، قبالة جزيرة بالي، حيث تم الإبلاغ عن غرق العبارة لأول مرة.
 وبحلول مساء أمس الجمعة وهو اليوم العاشر لعمليات البحث، بلغت حصيلة احادث العبارة 17 قتيلا، وبلغ عدد الناجين 30 ولا يزال 18 شخصا في عداد المفقودين.
وكانت العبارة تحمل 53 راكبا وطاقما مكونا من 12 شخصا و22 مركبة عندما غادرت ميناء كيتابانج في إقليم جاوة الشرقية في الثاني من الشهر الجاري.
وغرقت العبارة وهي في طريقها إلى ميناء جيليماتوك في بالي في الساعة 11 و35 دقيقة مساء ذلك اليوم.  

أخبار ذات صلة
زلزال قوي يضرب سواحل سومطرة الإندونيسية
إندونيسيا تعتزم استئناف مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
المصدر: د ب أ
إندونيسيا
بالي
آخر الأخبار
"طرق دبي" ترسي عقد مشروع شارع المستقبل بتكلفة 633 مليون درهم
علوم الدار
"طرق دبي" ترسي عقد مشروع شارع المستقبل بتكلفة 633 مليون درهم
اليوم 15:33
مهرجان ليوا للرطب ينطلق غداً
علوم الدار
برعاية منصور بن زايد.. مهرجان ليوا للرطب ينطلق غداً
اليوم 15:31
«محاربي الإمارات» تشهد نزالات قوية في «النسختين 61 و62»
الرياضة
«محاربي الإمارات» تشهد نزالات قوية في «النسختين 61 و62»
اليوم 15:30
رئيس الدولة يمنح السفير الكوري وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
علوم الدار
رئيس الدولة يمنح السفير الكوري وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
اليوم 15:21
بدور القاسمي: إدراج "الفاية" ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو يرسخ مكانة الإمارات الحضارية
التعليم والمعرفة
بدور القاسمي: إدراج "الفاية" ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو يرسخ مكانة الإمارات الحضارية
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©