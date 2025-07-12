مقاطعات ألمانية تحذر من ثغرات في خطط الحماية المدنية

حذر الاتحاد الألماني للمقاطعات، قبيل يوم الحماية المدنية الوطني، من أن المقاطعات في ألمانيا غير مستعدة بالقدر الكافي لمواجهة حالات طوارئ كبرى، مثل انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

وقالت نائبة المدير التنفيذي للاتحاد، كاي روجه، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية إن العديد من المقاطعات لن تتمكن من توفير الطاقة اللازمة لجميع دور الرعاية في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

وأضافت روجه أن المقاطعات لديها معرفة تفصيلية بمواردها، ويمكنها المساهمة ببيانات مهمة تساعد في تكوين صورة عامة، منتقدة في المقابل عدم وجود خطة طوارئ على مستوى ألمانيا.

ومن المتوقع أن يقدم المكتب الاتحادي الألماني للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث استراتيجية جديدة للمأوى خلال هذا الصيف.

وانتقدت روجه عدم إشراك السلطات المحلية بالقدر الكافي في إعداد هذه الاستراتيجية، وقالت: "لا يمكن لخطة المأوى أن تنجح إلا إذا أشركت فيه المقاطعات والمدن والبلديات. وهذا لم يتحقق بعد".