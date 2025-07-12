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أردوغان: إلقاء حزب العمال الكردستاني سلاحه انتصار لتركيا

مقاتلون من حزب العمال الكردستاني يلقون أسلحتهم
12 يوليو 2025 16:34

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن "تركيا انتصرت و86 مليون تركي انتصروا"، وذلك غداة المرحلة الأولى من نزع سلاح حزب العمال الكردستاني.
وقال أردوغان "نحن نعرف تماما ما نقوم به، ولا داعي للقلق أو الخوف أو التساؤل. كل ما نقوم به هو من أجل تركيا، من أجل مستقبلها واستقلالها".
وذكر أردوغان، في جلسة عامة، أن أربعة عقود من القتال المسلح أودت بحياة ما لا يقل عن 50 ألف شخص، بينهم 2000 جندي تركي.
ونظّم عناصر من حزب العمال الكردستاني من بينهم أربعة قادة، أمس الجمعة، مراسم رمزية أضرموا خلالها النار في أسلحتهم بالقرب من قواعدهم في الجبال.
وقرر حزب العمال الكردستاني، الذي خاض صراعا مع تركيا منذ 1984، في مايو الماضي، حل نفسه وإلقاء سلاحه وإنهاء مساعيه الانفصالية تلبية لدعوة علنية من زعيمه المسجون عبد الله أوجلان.
وأعلن أردوغان عن تشكيل لجنة داخل البرلمان التركي لمتابعة مسار السلام وبحث "المتطلبات القانونية للعملية".
وقال "منذ أمس، دخلت آفة الإرهاب مرحلة الزوال. اليوم يوم جديد؛ صفحة جديدة فُتحت في التاريخ. اليوم، فُتحت أبواب تركيا العظيمة والقوية على مصراعيها".
وأردف قائلا إن الخطوات المتخذة في الآونة الأخيرة وحدت الأمة، مضيفا أن البرلمان سيضطلع بدور أساسي في وضع إطار عمل قانوني لإتمام عملية التخلي عن السلاح.
وتابع "آمل أن يدعم برلماننا هذه العملية بأوسع مشاركة ممكنة".
وتابع "نحن نتابع عن كثب جميع المبادرات التي ستضع حدا لسفك الدماء، وتخفف دموع الأمهات وتقلل الألم وتعزز الأخوة".

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المصدر: وكالات
رجب طيب أردوغان
حزب العمال الكردستاني
إلقاء السلاح
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