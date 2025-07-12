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ترامب يفرض رسوما جمركية كبيرة على عدد من الدول

ميناء يستقبل سفن شحن تحمل حاويات في كاليفورنيا
12 يوليو 2025 16:55

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، فرض رسوم جمركية باهظة على السلع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي والمكسيك.
في رسالة نشرها على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، قال ترامب إن السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي ستواجه رسوما جمركية أميركية بنسبة 30% اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل.
كما أعلن الرئيس ترامب أن البضائع المستوردة من المكسيك ستواجه رسوما جمركية أميركية بنسبة 30% اعتبارا من الأول من أغسطس.
كان الاتحاد الأوروبي يأمل في التوصل إلى اتفاقية تجارية شاملة مع الولايات المتحدة تشمل التكتل المكون من 27 دولة.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب فرض تعريفات جمركية جديدة على عدد من الدول منها اليابان وكوريا الجنوبية وكندا والبرازيل، بالإضافة إلى رسوم تبلغ 50 بالمئة على واردات النحاس.

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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
رسوم جمركية
الاتحاد الأوروبي
المكسيك
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