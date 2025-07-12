الأحد 13 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ماكرون يدعو للدفاع عن مصالح أوروبا بعد رسوم ترامب الجديدة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
12 يوليو 2025 20:35

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، عن "استياء" بلاده "الشديد"من الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عنها على البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي.
ودعا ماكرون، عبر منصة "إكس"، للتواصل الاجتماعي، إلى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية" بعدما هدد  ترامب بفرض رسوم جمركية نسبتها 30 في المئة على السلع الأوروبية اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل.
ودعا الرئيس الفرنسي المفوضية الأوروبية إلى "تسريع وتيرة التحضير لإجراءات مضادة ذات صدقية، عبر استنفار كل الأدوات المتوافرة لها، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق (مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية) بحلول الأول من أغسطس".
كانت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية قالت، بعيد إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة في وقت سابق اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه إذا مضت الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على السلع الأوروبية اعتبارا من أول أغسطس.
وأردفت فون دير لاين قائلة "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اعتماد تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر".

أخبار ذات صلة
واشنطن: لا نخطط للبقاء «عسكرياً» في سوريا إلى الأبد
ترامب يفرض رسوماً جمركية 30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك
المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
رسوم جمركية
الولايات المتحدة
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
"طرق دبي" ترسي عقد مشروع شارع المستقبل بتكلفة 633 مليون درهم
علوم الدار
"طرق دبي" ترسي عقد مشروع شارع المستقبل بتكلفة 633 مليون درهم
اليوم 15:33
مهرجان ليوا للرطب ينطلق غداً
علوم الدار
برعاية منصور بن زايد.. مهرجان ليوا للرطب ينطلق غداً
اليوم 15:31
«محاربي الإمارات» تشهد نزالات قوية في «النسختين 61 و62»
الرياضة
«محاربي الإمارات» تشهد نزالات قوية في «النسختين 61 و62»
اليوم 15:30
رئيس الدولة يمنح السفير الكوري وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
علوم الدار
رئيس الدولة يمنح السفير الكوري وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
اليوم 15:21
بدور القاسمي: إدراج "الفاية" ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو يرسخ مكانة الإمارات الحضارية
التعليم والمعرفة
بدور القاسمي: إدراج "الفاية" ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو يرسخ مكانة الإمارات الحضارية
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©