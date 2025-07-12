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ألمانيا تعلّق على رسوم جمركية جديدة أعلنها ترامب

ميناء يستقبل سفن الشحن في كاليفورنيا
12 يوليو 2025 21:33

قالت كاثرينا رايشه وزيرة الاقتصاد الألمانية، اليوم السبت، إن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي سيضر بأوروبا والولايات المتحدة، داعية إلى حل عملي.
وأضافت رايشه "ستؤثر الرسوم الجمركية، بشدة، على الشركات الأوروبية المصدرة. وفي الوقت نفسه، سيكون لها أيضا تأثير قوي على الاقتصاد والمستهلكين على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي".
وقالت "يجب التوصل إلى نتيجة عملية للمفاوضات على وجه السرعة".
ويتفاوض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة.
كانت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية قالت، في وقت سابق اليوم السبت بعيد تهديد ترامب بفرض الرسوم الجديدة على السلع القادمة من دول التكتل، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه إذا مضت الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على السلع الأوروبية اعتبارا من أول أغسطس.
وأردفت "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اعتماد تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر".

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المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
رسوم جمركية
أميركا
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