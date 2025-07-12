إسرائيل تفرض قيوداً أمنية صارمة على بحر غزة

غزة (الاتحاد)



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس، عن فرض قيود أمنية صارمة في المنطقة البحرية المحاذية لقطاع غزة، حيث يحظر الدخول إلى البحر.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال عبر منصة «إكس»، محذراً سكان القطاع: «قوات الجيش ستتعامل مع أي انتهاك لتلك القيود». وأضاف: «ندعو الصيادين والسباحين والغواصين من الامتناع عن الدخول إلى البحر، الدخول إلى البحر على طول القطاع يعرضكم للخطر». وتحتفظ خريطة إعادة التموضع التي قدمها الوفد الإسرائيلي خلال المفاوضات الجارية في قطر بسيطرة الاحتلال على كامل مدينة رفح الفلسطينية، وتحوّلها إلى منطقة تركيز للنازحين بهدف تهجيرهم إلى مصر أو عبر البحر.