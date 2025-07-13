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الدفاع الروسية تسقط عدداً من الطائرات المسيرة

العاصمة الروسية موسكو(أرشيفية)
13 يوليو 2025 09:56

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات عدة. وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وأضاف البيان أنه "تم تدمير 26 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و4 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و3 فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، و3 فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفجورود". ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.  

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