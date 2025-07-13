رحيل رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري عن 82 عاما

توفي، اليوم الأحد، رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري عن 82 عاما على ما أعلنت مصادر رسمية.

وقال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، في بيان، إنه تحدث إلى أرملة بخاري وكلف نائب الرئيس كاشيم شيتيما السفر إلى لندن لمرافقة جثمان بخاري خلال نقله إلى نيجيريا.

وأكد غاربا شيهو، الذي كان متحدثا باسم بخاري خلال رئاسته في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي "أعلنت عائلة الرئيس السابق وفاة محمد بخاري بعد ظهر اليوم في عيادة في لندن".

وقاد بخاري نيجيريا عندما كان عسكريا في الثمانينات من القرن الماضي ثم انتخب رئيسا لولايتين بين عامَي 2015 و2023.

وكان بخاري المتحدر من أقصى شمال نيجيريا أول مرشح من المعارضة يهزم رئيسا منتهية ولايته في صناديق الاقتراع في العام 2015.