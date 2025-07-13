لافروف يبحث الأزمة الأوكرانية مع مسؤولين في الصين

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بكين، اليوم الأحد، محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي شملت خصوصا الوضع في أوكرانيا و"العلاقات مع الولايات المتحدة"، على ما ذكرت موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن لافروف ووانغ "بحثا في العلاقات مع الولايات المتحدة وآفاق تسوية الأزمة الأوكرانية".

ويزور الوزير الروسي، العاصمة الصينية بعد زيارة رسمية إلى كوريا الشمالية في الأيام السابقة حيث حمل رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف ووانغ تطرقا إلى "مواضيع ساخنة" أخرى مثل "الوضع في شبه الجزيرة الكورية".