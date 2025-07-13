الإثنين 14 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لافروف يبحث الأزمة الأوكرانية مع مسؤولين في الصين

لافروف يعقد مباحثات مع نظيره الصيني وانغ يي
13 يوليو 2025 22:23

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بكين، اليوم الأحد، محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي شملت خصوصا الوضع في أوكرانيا و"العلاقات مع الولايات المتحدة"، على ما ذكرت موسكو.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن لافروف ووانغ "بحثا في العلاقات مع الولايات المتحدة وآفاق تسوية الأزمة الأوكرانية".
ويزور الوزير الروسي، العاصمة الصينية بعد زيارة رسمية إلى كوريا الشمالية في الأيام السابقة حيث حمل رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف ووانغ تطرقا إلى "مواضيع ساخنة" أخرى مثل "الوضع في شبه الجزيرة الكورية".

أخبار ذات صلة
لافروف ينقل رسالة من بوتين إلى زعيم كوريا الشمالية
لافروف يلتقي بكيم خلال زيارته لكوريا الشمالية
المصدر: آ ف ب
سيرغي لافروف
سيرجي لافروف
وانغ يي
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني
13 يوليو 2025
الحرس الوطني في منطقة الظفرة لاستقبال طلبات التجنيد
علوم الدار
الحرس الوطني في منطقة الظفرة لاستقبال طلبات التجنيد
13 يوليو 2025
فلسطينيات ينتظرن استلام أكياس طحين وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل أطفال في قصف صاروخي إسرائيلي عند نقطة مياه
اليوم 01:24
أعمدة الدخان تتصاعد جراء قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الوسطاء يترقبون تدخلاً أميركياً لإنعاش المفاوضات
اليوم 01:24
شرطي ينتظر أحد السكان أثناء إخلاء بلدة كوستيانتينيفكا الأوكرانية الحدودية (رويترز)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية الحلول السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©