ماكرون يحذر من أخطر تهديد للحرية منذ 1945

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، من أن "الحرية لم تكن مهددة إلى هذا الحد" منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 وأن "السلام في قارتنا لم يعتمد أبدا إلى هذا الحد على قراراتنا الحالية".

وقال ماكرون، في خطابه التقليدي أمام القوات المسلحة عشية العيد الوطني الفرنسي "نعيش في زمن اضطرابات، رأينا منذ فترة طويلة اقترابها. هذه الاضطرابات أصبحت الآن واقعا".

وأضاف أن "السلام في قارتنا لم يعتمد أبدا إلى هذا الحد على قراراتنا الحالية".

وتابع أن النظام الدولي، الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، أصبح محل نزاع وإضعاف متزايد، و"بما أنه لم تعد هناك قواعد، فإن قانون الأقوى هو الذي يسود".

وقال إن على فرنسا "مواجهة تحديات جمة لتبقى حرة، سيدة مصيرها"، مضيفا "لكي تُهاب، يجب أن تكون قوية".

وأكد الرئيس الفرنسي أن "التعبئة المشتركة بين الوزارات ضرورية للدفاع الوطني، يجب أن يكون الجميع في مواقعهم القتالية".