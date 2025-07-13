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العراق.. انطلاق عملية أمنية واسعة النطاق في كركوك

جنود عراقيون على متن آلية عسكرية (أرشيفية)
14 يوليو 2025 01:24

هدى جاسم (بغداد)

أكد مصدر أمني، أمس، انطلاق عملية أمنية واسعة النطاق في جبال «قره جوغ» شمال غربي محافظة كركوك، بعد تسجيل تحركات لعناصر تنظيم داعش في المنطقة خلال الأيام الماضية.
وقال المصدر، إن قوات مشتركة من الجيش العراقي والبيشمركة باشرت منذ ساعات الصباح الأولى أمس، تنفيذ عملية تمشيط واسعة في سلسلة جبال «قره جوغ»، التي تُعد من المناطق الوعرة التي يستخدمها عناصر التنظيم كملاذ آمن لتنفيذ تحركاتهم.
وأضاف، أن العملية جاءت استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة أفادت بوجود نشاط وتحركات مشبوهة لخلايا التنظيم، فضلاً عن رصد بعض المضافات والأنفاق التي يُعتقد أن عناصر «داعش» يتحصنون فيها.
كما أشار المصدر إلى أن، العملية تهدف إلى ملاحقة فلول التنظيم، وتدمير مخابئهم، وإحباط أي محاولات لإعادة نشاطهم في تلك المناطق الجبلية الوعرة، مؤكداً أن التنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة جرى بشكل مشترك وبإشراف غرف العمليات الأمنية.
وتُعد جبال قره جوغ الممتدة بين محافظتي كركوك وأربيل من أهم المناطق التي تشهد بين الحين والآخر عمليات عسكرية بسبب محاولات فلول التنظيم استغلال وعورة المنطقة لشن هجمات متفرقة على القرى والقوات الأمنية.

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