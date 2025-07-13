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مقتل 7 إرهابيين في الصومال

أفراد من الجيش الصومالي (أرشيفية)
14 يوليو 2025 01:24

مقديشو (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصومالية أمس، قتل سبعة عناصر من ميليشيات «الشباب» الإرهابية في عملية عسكرية نفذتها قوات جهاز الأمن والمخابرات في محافظة «هيران» جنوب وسط الصومال. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» أن العملية العسكرية التي أجريت الليلة الماضية في قرية «بولو» التابعة لمنطقة «بوق أقبلي» بالمحافظة أدت إلى تدمير شاحنتين محملتين بالأسلحة وقتل جميع العناصر الإرهابية التي كانت على متنها، مضيفة أن العملية نفذت بنجاح عقب مراقبة تحركات ميليشيات الشباب عن كثب والتأكد من دقة المعلومات. 
وفي سياق آخر، انطلقت عملية تسجيل الناخبين في مدينة جوهر، عاصمة ولاية هيرشبيلي في الصومال، استعداداً للانتخابات المقبلة بنظام «صوت واحد لكل شخص». واصطف مسؤولو الولاية ومئات المواطنين في طوابير طويلة أمام مراكز التسجيل بالمدينة للمشاركة بفعالية في بناء مؤسسات الحكم. وتُعد هذه الخطوة التاريخية، التي تؤكد التزام الحكومة الصومالية بإجراء انتخابات مباشرة، فرصة مهمة للمواطنين لاختيار من يمثلهم في السلطة بحرية.

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