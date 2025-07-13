الجيش اللبناني ينفي دخول مسلحين وانسحابه من مناطق حدودية

بيروت (وكالات)



نفى الجيش اللبناني، أمس، ما يتم تداوله حول دخول مسلحين إلى لبنان وانسحابه من مناطق حدودية في البقاع. وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بمنصة (إكس): «إلحاقاً بالبيانات السابقة، تنفي قيادة الجيش ما يتم تداوله على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول مسلحين إلى لبنان وانسحاب الجيش من مناطق حدودية في البقاع».

وأكدت أن «الوحدات العسكرية المعنية تواصل تنفيذ مهماتها الاعتيادية لضبط الحدود اللبنانية السورية، في موازاة متابعة الوضع الأمني في الداخل لمنع أي مساس بالأمن والاستقرار». ودعت إلى «توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالجيش والوضع الأمني، والتحلي بالمسؤولية، وعدم بث الشائعات التي تؤدي إلى توتر بين المواطنين».