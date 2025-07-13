متمردون يقتلون 66 مدنياً شرقي الكونغو الديمقراطية

كينشاسا (وام، وكالات)



لقي 66 مدنياً مصرعهم شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية في هجومين شنهما متمردون مرتبطون بتنظيم «داعش» الإرهابي تابعون للقوات الديمقراطية المتحالفة، حسبما أعلن مسؤولون محليون.

ووصف جان توبي أوكالا، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في إيتوري بشرقي الكونغو الديمقراطية، الهجومين اللذين وقعا يومي الخميس والجمعة في منطقة إيرومو شرقي البلاد بأنهما «حمام دم».

ويشهد شرق الكونغو الديمقراطية نزاعاً منذ أكثر من ثلاثة عقود تسبب بنزوح الآلاف من ديارهم. واستولت حركة التمرد «ام23» على مساحات شاسعة من الأراضي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في هجومين خاطفين في كانون يناير وفبراير، ضمنها العاصمتان الإقليميتان الرئيسيتان غوما وبوكافو.

وأفادت وسائل الإعلام، الأسبوع الماضي، بأن المحادثات بين جمهورية الكونغو الديموقراطية وحركة ام23 المسلحة «تسير في الاتجاه الصحيح»، وذلك عقب اجتماع مفاوضي الطرفين في قطر.

وكان متمردو الحركة قد دعوا مؤخراً إلى مزيد من المحادثات لمعالجة المشاكل التي لم تحل بعد في إطار اتفاق السلام الذي وقعته كيغالي وكينشاسا في واشنطن في يونيو لإنهاء القتال في شرق الكونغو. ويهدف الاتفاق إلى إنهاء القتال الذي أودى بآلاف الأشخاص في شرق الكونغو الغني بالمعادن.