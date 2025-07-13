اليونان: لن نصبح بوابة بلا حماية إلى أوروبا

أثينا (د ب أ)



أكدت اليونان أنها لن تصبح بوابة بلا حماية إلى أوروبا. وتحدث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس، عن قضية تزايد أعداد المهاجرين الوافدين إلى جزيرة كريت.

ونقلت عنه صحيفة «إيكاتيميريني» اليونانية قوله إن «الهجرة ليست أزمة مؤقتة. إنها واقع يتغير شكله ويزداد حدة أو يقل، لكنه لا يختفي أبداً».

وأضاف: «يقوم المهربون الوحشيون بتغيير تكتيكاتهم ومساراتهم، كما يغيرون عملياتهم أينما وجدوا منفذاً، وهذه المرة، ليبيا هي ذلك المنفذ».

وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل منع إنشاء طريق جديد للهجرة عبر البحر المتوسط، مشيراً إلى أزمة عام 2020 على حدود إيفروس الشمالية، عندما حاول آلاف المهاجرين العبور من تركيا إلى اليونان. وكان أكثر من 500 مهاجر وصلوا إلى ميناء لافريو القريب من أثينا، الخميس الماضي، بعد اعتراضهم إلى الجنوب من جزيرة كريت، بينما تتبع اليونان إجراءات طارئة لمواجهة تزايد عمليات العبور من ليبيا عبر البحر الأبيض المتوسط.