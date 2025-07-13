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الاتحاد الأوروبي يرجئ فرض رسوم على السلع الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قبيل إحدى قممهما المشتركة في بروكسل (أرشيفية)
14 يوليو 2025 01:24

بروكسل (وام)

أرجأ الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من الولايات المتحدة حتى مطلع شهر أغسطس المقبل، على الرغم من قرار واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على المنتجات الواردة من الكتلة الأوروبية. 
وكشفت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في هذا الصدد النقاب عن أن الولايات المتحدة أرسلت خطاباً يتضمن الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ ما لم يتم التوصل لحل عبر المفاوضات، وقالت إنه من أجل ذلك سنقوم بتمديد فترة تعليق إجراءاتنا المضادة حتى مطلع أغسطس المقبل. 
ويأتي إعلان فون دير لاين بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول أمس السبت، إنه سيفرض رسوماً بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي ابتداءً من الأول من أغسطس المقبل، على الرغم من المفاوضات المستمرة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن فون دير لاين قولها: إن الاتحاد الأوروبي لن يقف مكتوف الأيدي، وأن المفوضية ستواصل الإعداد لمزيد من الإجراءات المضادة خلال الأسابيع المقبلة. 
وحسب معلومات سابقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي، فإن الإجراءات المضادة التي يخطط لها التكتل من شأنها أن تؤثر على صادرات أميركية تبلغ قيمتها الإجمالية 21 مليار يورو (24.5 مليار دولار). 
ومن المقرر أن يجتمع وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الاثنين، لبحث الخطوات التالية في أعقاب التحول الأخير في موقف ترامب خلال مطلع الأسبوع.

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