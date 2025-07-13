حريق غابات يدمر نزلا تاريخيا في "غراند كانيون"

دمر حريق غابات، الأحد، نزلا تاريخيا على الحافة الشمالية لحديقة "غراند كانيون" الوطنية في ولاية أريزونا الواقعة جنوب غرب الولايات المتحدة، بحسب مسؤول في الحديقة.

وقال إد كيبل مدير حديقة "غراند كانيون" الوطنية،، للمقيمين والموظفين في الحديقة إن فندق "غراند كانيون لودج"، وهو مكان الإقامة الوحيد في الحافة الشمالية، قد التهمته النيران بالكامل.

وأضاف أن مركز الزوار، ومحطة الوقود، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي دمرت أيضا، إلى جانب عدد من مساكن الموظفين ومبنى إداري.

ويشتعل حاليا حريقا غابات في منطقة الحافة الشمالية أو بالقرب منها، يعرفان باسم حريق "وايت سيج" وحريق "برافو دراجون".

وكان الحريق الأخير هو الذي ألحق أضرارا بالفندق والمباني الأخرى، حيث أوضح مسؤولو الإطفاء أن إدارة الحديقة تعاملت معه في البداية كحريق تحت السيطرة، لكنها سرعان ما تحولت إلى جهود الإخماد المباشر بعد انتشاره السريع.

ويزور حديقة "غراند كانيون" الوطنية ملايين الأشخاص سنويا، حيث يتجه معظمهم إلى الحافة الجنوبية الأكثر شهرة. أما الحافة الشمالية، فهي تفتح أبوابها موسميا، وقد تم إخلاؤها يوم الخميس الماضي بسبب حريق غابات.