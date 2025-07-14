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ترامب: واشنطن سترسل إمدادات دفاعية جديدة إلى أوكرانيا

ترامب
14 يوليو 2025 13:03

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترسل منظومات دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا لمساعدتها في صد الهجمات الروسية ولمّح إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو.
وجاء إعلان الرئيس الأميركي بعدما قال في وقت سابق إنه سيصدر "بيانا مهما... بشأن روسيا" الاثنين.
ويتزامن الإعلان مع اجتماع مقرر بين الرئيس الأميركي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الاثنين في المكتب البيضوي بحضور وزير الخارجية ماركو روبيو، وزيارة جديدة للمبعوث الأميركي كيث كيلوج لأوكرانيا.
وأضاف للصحافيين في قاعدة أندروز الجوية الأميركية أثناء عودته من مشاهدة نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم في نيوجيرزي "لم اوافق على العدد بعد، ولكن سيكون لديهم البعض منها لأنهم يحتاجون إلى الحماية".
ومن المقرر أن يعقد روته اجتماعه المغلق مع ترامب في المكتب البيضوي، ومن المقرر أيضا أن يلتقي وزير الخارجية ماركو روبيو.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا "قريبة من التوصل إلى اتفاق... بشأن أنظمة باتريوت وصواريخ جديدة".

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المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
واشنطن
أوكرانيا
دونالد ترامب
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